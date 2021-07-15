В Железногорске спасли кошку, просидевшую на дереве две недели

Железногорск, 15 июля. Домашняя кошка провела на деревьях в общей сложности две недели. Ее спасли сотрудники горадминистрации и службы озеленения.

По словам хозяйки сбежавшего питомца, кошка Тося первоначально испугалась альпиниста, который первый раз ее спустил на землю, и животное снова забралось на дерево.

Женщина добавила, что в общей сложности ее четверолапая любимица провела на деревьях две недели . Сейчас кошка находится с заботливой и любящей семьей.

Ранее сотрудники аэропорта Екатеринбурга спасли брошенного пассажиркой кота. Он был обнаружен на площади у аэровокзала, после чего его отправили в приют «Клякса».