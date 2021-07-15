Эфир: Кому из-за ужесточения закона придется попрощаться с оружием, объясняет эксперт

В четверг, 15 июля, с 11:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» обсуждают ужесточение законов, регулирующих владение оружием.

Уже одобренный президентом РФ Владимиром Путиным закон о госконтроле доступа к оружию могут дополнить ограничениями, усложняющими получение охотничьего билета. Соответствующие поправки в закон «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» разрабатывают по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко.

Среди ожидаемых ограничений — дополнительные медицинские обследования, дополнительное обучение, запрет на владение оружием лицам со сниженным зрением, требование рекомендаций от лицензированных охотников и т. п.

Насколько оправданы новые ограничения для лиц, приобретающих охотничье, спортивное или травматическое оружие в России? Как много инцидентов с оружием происходит в России и какова динамика этих процессов? В каких странах ниже преступность — где оружие для гражданских полностью запрещено или там, где для гражданских лиц разрешен его оборот?

На эти и другие вопросы в ходе брифинга в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» отвечает главный редактор журнала «Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение» Михаил Дегтярев.