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Ученые из США разработали ткань для защиты от комаров без инсектицидной пропитки

  /   Обновлено: 15 июля 2021 10:16
Общество
Ученые из США разработали ткань для защиты от комаров без инсектицидной пропитки
pixabay.com

Вашингтон, 15 июля. Американские ученые разработали новую легкую ткань, которая защитит от укусов комаров без применения инсектицидной пропитки.

Ткань получилась легкой и воздухопроницаемой, но достаточно плотной для комариного хоботка. Разработчики изготовили несколько разных по толщине образцов и сшили рубашку с длинными рукавами и нижнее белье.

Эксперимент с живыми комарами и подопытным добровольцем показал, что ткань полностью защищает человека от укуса насекомых. После некоторой доработки нижнее белье тоже стало устойчивым к укусам комаров. Новая ткань прошла испытания только с одним видом кровососущих, но ученые уверены, что материал пригоден для защиты от всех насекомых.

Российские ученые приняли участие в разработке уникальных стекол, которые могут защитить от радиации. Новые стекла способны предохранять от рентгеновского и гамма-излучения.

Как защититься от комаров тем, кто едет в отдых на черноморское побережье, рассказала заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева. На побережье можно встретить тигровых комаров, которые являются переносчиками опасных заболеваний, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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