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Законопроект о наказании за жестокое обращение с животными внесен в Госдуму России

  /   Обновлено: 15 июля 2021 10:22
Общество
Законопроект о наказании за жестокое обращение с животными внесен в Госдуму России
pexels.com

Москва, 15 июля. Глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников внес законопроект о введении наказания за жестокое обращение с животными.

Авторы инициативы предлагают ввести административное наказание за оставление домашних животных на улице. Размеры штрафа будут составлять 3 тыс. рублей для граждан, 15 тыс. рублей для должностных лиц и 30 тыс. рублей для юридических лиц.

Наказание за жестокое обращение с питомцами также предусмотрено в законопроекте. Такое правонарушение может стоить жителям России от 15 тыс. рублей до 100 тыс. рублей.

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