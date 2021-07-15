Предприниматели из России заявили о готовности к новым коронавирусным ограничениям

Москва, 15 июля. Представители отечественного бизнеса оценили свои шансы в случае введения новых ограничений из-за коронавируса.

Большинство российских бизнесменов заявили о готовности функционировать в условиях потенциальных рестрикций, связанных с распространением COVID-19. Об этом пишет РБК.

Сервис онлайн-исследований Oprosso подсчитал, что около 51,5% предпринимателей ожидают нового коронавирусного локдауна. Порядка 62,3% респондентов указали, что не боятся очередных ограничений и готовы к изменениям.

Примерно 28% участников опроса заявили, что смогли бы проработать без бизнес-потерь несколько месяцев. Доля бизнесменов в 23,5% отметила свою возможность и готовность вести деятельность в таких условиях на любом временном промежутке.