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Предприниматели из России заявили о готовности к новым коронавирусным ограничениям

  /   Обновлено: 15 июля 2021 10:19
Экономика
Предприниматели из России заявили о готовности к новым коронавирусным ограничениям
pexels.com

Москва, 15 июля. Представители отечественного бизнеса оценили свои шансы в случае введения новых ограничений из-за коронавируса.

Большинство российских бизнесменов заявили о готовности функционировать в условиях потенциальных рестрикций, связанных с распространением COVID-19. Об этом пишет РБК.

Сервис онлайн-исследований Oprosso подсчитал, что около 51,5% предпринимателей ожидают нового коронавирусного локдауна. Порядка 62,3% респондентов указали, что не боятся очередных ограничений и готовы к изменениям.

Примерно 28% участников опроса заявили, что смогли бы проработать без бизнес-потерь несколько месяцев. Доля бизнесменов в 23,5% отметила свою возможность и готовность вести деятельность в таких условиях на любом временном промежутке.

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