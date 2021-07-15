Эфир: Как котокафе пережили пандемию, рассказывает основательница «Республики кошек»

В четверг, 15 июля, с 12:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг, посвященный благотворительной деятельности котокафе.

Как гуманное обращение с животными учит милосерднее относиться к людям, нужно ли вакцинировать котов от COVID-19, можно ли назвать сеть котокафе успешным проектом, на брифинге в Медиагруппе «Патриот» рассказывает основательница «Республики кошек» Анна Кондратьева.

Первые кафе с котами и кошками появились в России 10 лет назад. Это случилось в Санкт-Петербурге. Можно ли сочетать бизнес с благотворительностью, как котокафе пережили пандемию и когда питерские коты захватят мировой рынок? На эти и другие вопросы отвечает гостья студии.