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Эфир: Как котокафе пережили пандемию, рассказывает основательница «Республики кошек»

  /   Обновлено: 15 июля 2021 12:03
Общество
Эфир: Как котокафе пережили пандемию, рассказывает основательница «Республики кошек»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

В четверг, 15 июля, с 12:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг, посвященный благотворительной деятельности котокафе.

Как гуманное обращение с животными учит милосерднее относиться к людям, нужно ли вакцинировать котов от COVID-19, можно ли назвать сеть котокафе успешным проектом, на брифинге в Медиагруппе «Патриот» рассказывает основательница «Республики кошек» Анна Кондратьева.

Первые кафе с котами и кошками появились в России 10 лет назад. Это случилось в Санкт-Петербурге. Можно ли сочетать бизнес с благотворительностью, как котокафе пережили пандемию и когда питерские коты захватят мировой рынок? На эти и другие вопросы отвечает гостья студии.

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петербург республика кошек котокафе
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