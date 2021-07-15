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Сын Юрия Никулина рассказал, как впал в депрессию после второго развода

  /   Обновлено: 15 июля 2021 10:07
Шоу-бизнес
Сын Юрия Никулина рассказал, как впал в депрессию после второго развода
Prt Scr youtube.com  /  Телеканал ЗВЕЗДА

Москва, 15 июля. Сын актера Юрия Никулина Максим тяжело переживал неудачи в семейной жизни. После второго развода он впал в депрессию, но потом все же смог найти свое счастье.

Художественный руководитель Московского цирка Никулина на Цветном бульваре рассказал в эфире программы «Судьба человека» о двух неудачных браках. Первый раз Никулин женился в 18 лет, но брак не был долгим. Вместе влюбленные пробыли три года.

Спустя время сын Никулина решил вновь попытать счастье и пойти в загс. Тогда мужчине казалось, что он все обдумал, и решение было взвешенным.

«На свет появилась моя дочка Маша. Мой первый ребенок. Разрыв и разлад со второй женой был сложнее. Там у меня была депрессия. Слава богу, что я пить не стал, на иглу не сел. У меня был какой-то комплекс, что брак не для меня», — сказал сын знаменитого артиста в разговоре с Борисом Корчевниковым.

И только в третьем браке худрук Цирка на Цветном бульваре обрел счастье. Он женился на Татьяне. Вместе супруги уже 36 лет. В браке у них родились двое сыновей.

Максим Никулин после смерти отца, который руководил Цирком на Цветном бульваре, занял его пост. По его мнению, цирк в стране заброшен, но в мировых масштабах российские представители этого вида искусства не перестают удивлять публику. Никулин подчеркнул, что российский цирк получает множество наград на всевозможных конкурсах.

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развод никулин личная жизнь
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