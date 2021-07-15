Владельцы Samsung Galaxy S20 пожаловались на мерцание дисплея

Москва, 15 июля. Пользователи прошлогодних Samsung Galaxy S20 начали жаловаться на мерцание дисплея. С проблемой столкнулись владельцы более дорогих Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra.

В большинстве случаев мерцание возникало при запуске игры, но затем стало появляться чаще. Техподдержка Samsung посоветовала сбросить смартфон до заводских настроек. Однако подобные действия не помогли, поскольку проблема не исчезла, а устройство начало чрезмерно нагреваться.

Дискуссия о неполадках с дисплеем на дорогих смартфонах Samsung началась чуть менее двух недель назад. Пользователи отметили, что проблема появилась сразу после года использования гаджетов, когда на аппараты закончилась гарантия. Некоторые связывают неисправности с обновлением ПО.

Корпорация Samsung ранее сообщила, что осуществляет разработку новой технологии, позволяющей преломлять свет через специализированное нанонапыление. Принцип функционирования метаобъектива полностью совпадает с линзой Френеля.