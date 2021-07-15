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Супруга подхватившего коронавирус Боярского рассказала о состоянии актера

  /   Обновлено: 15 июля 2021 10:04
Общество
Супруга подхватившего коронавирус Боярского рассказала о состоянии актера
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 15 июля. Жена знаменитого артиста Михаила Боярского, актриса Лариса Луппиан рассказала о состоянии мужа после его госпитализации с коронавирусом.

О болезни актера стало известно утром 14 июля. Сообщалось, что Боярского доставили в Боткинскую больницу. По словам Луппиан, беспокоиться о здоровье ее 71-летнего супруга не стоит.

«Подхватили на самой ранней стадии, сразу же госпитализировали на третий день болезни», — приводит слова актрисы Telegram-канал «Mash на Мойке».

Жена артиста поблагодарила главврача больницы за оперативную госпитализацию и отметила хорошее лечение. Луппиан добавила, что Боярский чувствовал себя хорошо, так как сделал прививку, но они решили перестраховаться.

Как пишет сайт 360tv.ru, несколько дней назад актер ощутил головокружение, кроме того, у него наблюдалось повышенное давление. В больнице у артиста взяли анализ на коронавирус, и тест дал положительный результат. По данным ФАН, Боярский уже выписался из больницы и продолжает лечение дома.

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