Супруга подхватившего коронавирус Боярского рассказала о состоянии актера

Санкт-Петербург, 15 июля. Жена знаменитого артиста Михаила Боярского, актриса Лариса Луппиан рассказала о состоянии мужа после его госпитализации с коронавирусом.

О болезни актера стало известно утром 14 июля. Сообщалось, что Боярского доставили в Боткинскую больницу. По словам Луппиан, беспокоиться о здоровье ее 71-летнего супруга не стоит.

«Подхватили на самой ранней стадии, сразу же госпитализировали на третий день болезни», — приводит слова актрисы Telegram-канал «Mash на Мойке».

Жена артиста поблагодарила главврача больницы за оперативную госпитализацию и отметила хорошее лечение. Луппиан добавила, что Боярский чувствовал себя хорошо, так как сделал прививку, но они решили перестраховаться.

Как пишет сайт 360tv.ru, несколько дней назад актер ощутил головокружение, кроме того, у него наблюдалось повышенное давление. В больнице у артиста взяли анализ на коронавирус, и тест дал положительный результат. По данным ФАН, Боярский уже выписался из больницы и продолжает лечение дома.