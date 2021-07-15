Путин заявил об эффективности Конституции России 1993 года

Москва, 15 июля. Конституция России, принятая в 1993 году, убедительно доказала свою эффективность, заявил президент РФ Владимир Путин.

Поправки, внесенные в Конституцию в 2020 году, стали ответом на современные вызовы, так как Основной закон страны должен быть актуальным, уточнил глава государства.

«Это не застывший свод канонов, а живой, созвучный времени документ», — подчеркнул Владимир Путин.

Ранее Путин объяснил значение Союзного государства с Белоруссией. По его словам, это уровень интеграции при полном сохранении суверенитета.