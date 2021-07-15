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Путин заявил об эффективности Конституции России 1993 года

  /   Обновлено: 15 июля 2021 10:09
Политика
Путин заявил об эффективности Конституции России 1993 года
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 15 июля. Конституция России, принятая в 1993 году, убедительно доказала свою эффективность, заявил президент РФ Владимир Путин.

Поправки, внесенные в Конституцию в 2020 году, стали ответом на современные вызовы, так как Основной закон страны должен быть актуальным, уточнил глава государства.

«Это не застывший свод канонов, а живой, созвучный времени документ», — подчеркнул Владимир Путин.

Ранее Путин объяснил значение Союзного государства с Белоруссией. По его словам, это уровень интеграции при полном сохранении суверенитета.

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