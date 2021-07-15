Турчак предложил организовать отдых в лагерях для детей врачей из «красных зон»

Москва, 15 июля. Поездку в оздоровительные лагеря могут организовать для 11 тыс. детей врачей из «красных зон». С такой идеей выступил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Подобная инициатива в 2020 году помогла отправить на отдых более тысячи ребят. Такая мера также позволит загрузить здравницы Крыма, Краснодарского и Приморского краев. Для осуществления идеи следует предусмотреть специальные квоты по линии Минздрава и Минпросвещения России, отметил Турчак в ходе встречи с главой Кубани Вениамином Кондратьевым.

«Сейчас идет ограничение по загрузке лагерей. Мы могли бы по мере снятия ограничений закрывать эти объемы для детей врачей и тех семей, которые оказались в зонах ЧС», — добавил секретарь Генсовета «Единой России».

Перед поездкой в оздоровительный лагерь родитель должны позаботиться о наличии у ребенка прививок, рассказала иммунолог Сусанна Харит. Также ребятам следует напомнить о нормах поведения в обществе и правилах личной гигиены.