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Турчак предложил организовать отдых в лагерях для детей врачей из «красных зон»

  /   Обновлено: 15 июля 2021 10:01
Общество
Турчак предложил организовать отдых в лагерях для детей врачей из «красных зон»
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 15 июля. Поездку в оздоровительные лагеря могут организовать для 11 тыс. детей врачей из «красных зон». С такой идеей выступил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Подобная инициатива в 2020 году помогла отправить на отдых более тысячи ребят. Такая мера также позволит загрузить здравницы Крыма, Краснодарского и Приморского краев. Для осуществления идеи следует предусмотреть специальные квоты по линии Минздрава и Минпросвещения России, отметил Турчак в ходе встречи с главой Кубани Вениамином Кондратьевым.

«Сейчас идет ограничение по загрузке лагерей. Мы могли бы по мере снятия ограничений закрывать эти объемы для детей врачей и тех семей, которые оказались в зонах ЧС», — добавил секретарь Генсовета «Единой России».

Перед поездкой в оздоровительный лагерь родитель должны позаботиться о наличии у ребенка прививок, рассказала иммунолог Сусанна Харит. Также ребятам следует напомнить о нормах поведения в обществе и правилах личной гигиены.

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