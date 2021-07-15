Дандыкин высмеял ударные возможности американского «призрачного флота»

Москва, 15 июля. Американские стелс-корабли, которые в настоящее время проходят испытания, никак не помогут ВМС США в противостоянии с российским флотом, заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Несколько дней назад американский журнал Strategy Page поделился с читателями новостью об успешных испытаниях кораблей-призраков в водах Мексиканского залива: новинка на 98% автономна и в перспективе сможет действовать без экипажа. В ВМС США надеются, что беспилотные корабли можно будет направить на разведку и борьбу с подлодками. В 2022 году «призраки» начнут поступать на службу американского флота. Однако в беседе с «ПолитРоссией» капитан 1 ранга и военный эксперт Василий Дандыкин заметил, что обещанные «призраки» никак не помогут американскому флоту в гипотетической войне с ВМФ РФ.

«Их главной задачей является оборона, и действовать они запрограммированы в прибрежных водах. Если же мы говорим о полноценной наступательной операции, то к такому подобные корабли еще не готовы — им не позволяют скудные пока возможности искусственного интеллекта», — объясняет эксперт.

Дандыкин выразил уверенность в том, что все маневры в море так или иначе сводятся к противостоянию больших боевых кораблей, а здесь у России есть стратегический перевес. Кроме того, в ВМФ РФ полным ходом идет перевооружение, и обычные ракеты в войсках сменяют гиперзвуковые «Цирконы», которые невозможно перехватить существующими средствами противоракетной обороны. Нельзя забывать и о мощных системах береговой охраны.

«И на севере, и на юге нашей страны базируются дивизии ПВО с С-400 и «Панцирями», способные ликвидировать любую опасность. В конце концов, когда эти американские «призраки» окажутся готовы к такому походу, мы примем на вооружение нашу беспилотную ядерную подлодку «Посейдон», которая также является безэкипажной. Ей без разницы, кого топить», — резюмировал капитан.

Ранее СМИ стало известно, что командование ВМС США столкнулось с проблемами, которые привели к падению уровня боеготовности флота и профессионализма моряков. Отработку необходимых навыков в войсках вытеснила бюрократия.