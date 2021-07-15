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Тиктокер из Челябинска спас улетевшего в кювет автомобилиста

  /   Обновлено: 15 июля 2021 09:58
Общество
Тиктокер из Челябинска спас улетевшего в кювет автомобилиста
гибдд.рф  /  Пресс-служба УГИБДД по Новгородской области

Екатеринбург, 15 июля. Челябинский тиктокер и шиномонтажник Альберт Галимов помог водителю Mazda, улетевшему в кювет. ДТП произошло на Курганском мосту со стороны Екатеринбурга.

Блогер подъезжал к Курганскому мосту. На его глазах водитель, не справившись с управлением во время обгона, врезался в отбойник, вылетел в кювет и столкнулся с деревом.

Галимов не растерялся. Он вышел из своей машины, побежал на место ДТП и вытащил пострадавшего из смятой иномарки. Тиктокер использовал свои знания шиномантажника и отсоединил клеммы от аккумулятора, чтобы не произошло замыкания. После чего он вызвал скорую помощь.

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