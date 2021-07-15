Сергей Шойгу отметил труд работников ростовского вертолетного завода

Ростов-на-Дону, 15 июля. Во время рабочего визита в Ростовскую область министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил множество объектов, одним из них стал ростовский вертолетный завод.

Глава оборонного ведомства страны осмотрел образцы военной техники и оценил умения донских пилотов во время демонстрационных полетов.

«Роствертол — история нашей страны, авиации и вертолетов. Вооружение, оснащение и становление Вооруженных сил нашей страны одна из главных задач», — отметил Сергей Шойгу.

Также министр обороны РФ выразил благодарность ученым и конструкторам, и заверил сотрудников завода, что в скором времени они могут рассчитывать на стабильные заказы по государственной обороне, по 15 машин в год.

Ранее ФАН сообщал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу побывал в музейном комплексе под Таганрогом «Самбекские высоты» и обсудил с губернатором области развитие парка «Патриот».