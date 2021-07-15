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Годовалого младенца жестоко закололи ножом в Бурятии
Происшествия
Годовалого младенца жестоко закололи ножом в Бурятии
pixabay.com

Улан-Удэ, 15 июля. Полиция выясняет обстоятельства смерти ребенка в Бурятии. Его тело нашли в одном из домов с многочисленными колото-резаными ранениями.

Сотрудники правоохранительных органов в Прибайкальском районе нашли тело годовалого младенца с признаками насильственной смерти. На теле малыша были многочисленные колото-резаные раны. Все жильцы дома были доставлены в полицейский участок для выяснения обстоятельств инцидента.

Сейчас расследование дела по факту смерти мальчика занимается следственная группа. Для координации ее работы на место происшествия выехал и.о. руководителя следственного управления СКР по региону Сергей Базаров.

Еще одно несчастье с трехлетним ребенком произошло под Пензой. Малыш заживо сгорел во время пожара.

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