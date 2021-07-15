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Роскачество обнаружило кишечную палочку в кефире трех марок
Общество
Роскачество обнаружило кишечную палочку в кефире трех марок
pxhere.com

Москва, 15 июля. Эксперты из Роскачества проверили кефир популярных в России марок и обнаружили в некоторых образцах кишечную палочку.

В общей сложности Роскачество проверило кефир семи торговых марок. В трех из них были обнаружены бактерии кишечной палочки. В связи с этим рейтинг этих продуктов обнулили.

Кроме того, в организации заявили о выявлении и других недочетов. Среди них — плесень, неправильная маркировка, невыраженный кисломолочный вкус и запах, привкус пастеризации или простокваши, малое количество дрожжей на конец срока годности. Образцы оставшихся четырех марок были выполнены из качественного молока. Проверка также показала отсутствие в них крахмала и растительных жиров.

В начале июля ведомство провело крупную проверку продукции отечественных производителей кваса. Выяснилось, что на присвоение российского «Знака качества» могут претендовать только четыре бренда.

Кефир является крайне полезным для организма продуктом. Он выполняет функции пробиотика и поставляет бактерии, которые необходимы для укрепления иммунитета. Одного стакана в день этого полезного напитка достаточно для поддержания благоприятного состояния микробиоты, пишет «Подмосковье сегодня».

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