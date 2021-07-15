Уголовник сжег полицейского в служебной машине под Барнаулом

Барнаул, 15 июля. Тело полицейского в уничтоженном огнем служебном автомобиле обнаружили недалеко от поселка Гоньба. По подозрению в убийстве задержан ранее судимый местный житель.

Накануне участковый на служебной машине поехал в поселок Гоньба проверять поднадзорного рецидивиста, который долгое время не приходил отмечаться. Вечером сотрудник полиции не вернулся домой.

В поисках мужчины участвовали более десяти служебных автомобилей ППС и МЧС. Утром сожженный полицейский автомобиль Lada Granta обнаружили в лесу возле поселка. В салоне машины находилось тело пропавшего со следами насильственной смерти.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства сотрудника полиции. Назначены соответствующие экспертизы. Подозреваемый задержан. В отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения.

У полицейского остались жена и трое детей.