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Уголовник сжег полицейского в служебной машине под Барнаулом

  /   Обновлено: 15 июля 2021 09:58
Происшествия
Уголовник сжег полицейского в служебной машине под Барнаулом
altai-krai.sledcom.ru  /  Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Барнаул, 15 июля. Тело полицейского в уничтоженном огнем служебном автомобиле обнаружили недалеко от поселка Гоньба. По подозрению в убийстве задержан ранее судимый местный житель.

Накануне участковый на служебной машине поехал в поселок Гоньба проверять поднадзорного рецидивиста, который долгое время не приходил отмечаться. Вечером сотрудник полиции не вернулся домой.

В поисках мужчины участвовали более десяти служебных автомобилей ППС и МЧС. Утром сожженный полицейский автомобиль Lada Granta обнаружили в лесу возле поселка. В салоне машины находилось тело пропавшего со следами насильственной смерти.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства сотрудника полиции. Назначены соответствующие экспертизы. Подозреваемый задержан. В отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения.

У полицейского остались жена и трое детей.

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