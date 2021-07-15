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Азиатские биржи разнопланово отреагировали на заявления ФРС США

  /   Обновлено: 15 июля 2021 09:36
Экономика
Азиатские биржи разнопланово отреагировали на заявления ФРС США
pixabay.com/PD

Москва, 15 июля. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются без единой динамики вслед за американскими рынками после заявлений главы ФРС США Джерома Пауэлла.

Как показывают данные торгов по состоянию на 7:41 по московскому времени, индекс Shanghai Composite демонстрирует рост на 0,23%, до 3536,71 пункта. Индекс Shenzhen Composite при этом сократился на 0,69%, до 2453,11 пункта, а гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,27% и составил 28 096,38 пункта. KOSPI в то же время поднялся до 3280,85 пункта (+0,5%), австралийский S&P/ASX составил 7335,8 пункта (-0,26%), а Nikkei 225 — 28 278,5 пункта (-1,18%).

Накануне глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что до существенного прогресса по занятости и инфляции для ограничения мер поддержки экономики еще далеко. По его прогнозу, высокая инфляция сохранится в США еще несколько месяцев.

Тем временем доллар и евро демонстрируют рост по отношению к рублю на открытии торгов Московской биржи. Стоимость валют составляет 74,11 и 87,71 рубля соответственно.

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