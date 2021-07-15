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Перечислены самые полезные и опасные для суставов продукты
Общество
Перечислены самые полезные и опасные для суставов продукты
pixabay.com

Москва, 15 июля. Суставам необходимы питательные вещества, как и всему организму в целом. Полезные продукты перечислила врач-диетолог Людмила Денисенко.

Уменьшение гибкости в суставах является следствием «старения» коллагена в соединительных тканях. Чтобы предотвратить такое явление, необходимо употреблять больше воды. Для суставов также полезен животный белок, который содержится в индейке, курице, рыбе и яйцах. Диетолог посоветовала добавить в рацион яблоки, смородину, облепиху, холодец, желе, ананасы и арбуз.

Людям с больными суставами следует исключить употребление любых копченостей, красного мяса, помидоров, маринадов, консервов, бобовых, шпината, репы, редиса, щавеля, фастфуда и покупной выпечки. Негативное влияние на суставы оказывают рафинированные углеводы.

Витамин С тоже необходим для здоровья костей. Полезный элемент содержится в красном перце, брокколи, цветной капусте и киви. Эти продукты благотворно влияют не только на суставы, но и на состояние волос, кожи и ногтей, пишет «Ридус».

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