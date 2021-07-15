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Стремительный рост цен на апартаменты фиксируется в России
Экономика
Стремительный рост цен на апартаменты фиксируется в России
pixabay.com  /  5460160

Москва, 15 июля. Стоимость апартаментов повышается быстрее, чем расценки на квартиры. Обсуждение правового статуса подобных жилых помещений существенно увеличило спрос на объекты.

Согласно представленным данным, стоимость апартаментов увеличилась в Москве и Подмосковье более чем на 25% за последнее полугодие. Значение выросло на 38% за один год, сообщил замдиректора департамента новостроек по продажам «Инком-Недвижимость» Валерий Кочетков. При этом квартиры стали дороже на 25–35% за аналогичный период, передает «Российская газета».

Спрос на подобный формат недвижимости увеличился на 42% на фоне обсуждения правового статуса объектов и возможного приравнивания апартаментов к жилью. Соответствующие помещения дешевле на 15-20% аналогичных по размерам квартир. На отечественном рынке насчитывается не менее 5–7 млн квадратный метров апартаментов, в основном в городах-миллионниках.

Риелтор Артем Сошников ранее сообщил, что присутствуют некоторые важные моменты, которые способны сказаться на дальнейшей ликвидности и комфорте проживания при выборе и приобретении жилого помещения.

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