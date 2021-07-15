Выселение из отелей Краснодарского края по причине отсутствия прививки отменено

Краснодар, 15 июля. Туристов, отдыхающих в Краснодарском крае, не будут принудительно выселять из гостиниц, если они не пройдут обязательную вакцинацию в течение трех суток после прибытия.

В регионе в настоящее время действует режим повышенной готовности. Недавно он был продлен до 1 октября. С августа туристов будут заселять в гостиницу только с отрицательным ПЦР-тестом или сертификатом о прививке или перенесенном недавно заболевании. Тем, у кого нет никаких соответствующих документов, будет отказано в заселении.

Если у отдыхающего на руках только ПЦР-тест, турист должен в течение трех дней пройти вакцинацию от коронавируса. Тех, кто не успеет сделать прививку, не будут выселять из гостиницы, но могут оштрафовать на сумму до 30 тыс. рублей. Эти требования не распространяются на детей до 14 лет.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что для удобства отдыхающих, в отелях и санаториях края будут открыты дополнительные пункты вакцинации. Сейчас их насчитывается уже 74, сообщает «Ридус».

Россияне, которые не могут сделать прививку по причине медотвода, тоже смогут отдыхать на черноморских курортах. Для проживания в гостинице им понадобится отрицательный ПЦР-тест.