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В России продлено действие сниженной ставки НДС для авиарейсов через Москву
Экономика
В России продлено действие сниженной ставки НДС для авиарейсов через Москву
pxhere.com

Москва, 15 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин продлил действие уменьшенной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на перевозки внутри страны через московские аэропорты.

До 31 декабря 2022 года в России будет продлена пониженная ставка НДС в 10% на рейсы через аэропорты Московского авиаузла. Об этом журналистам заявили в пресс-службе Министерства финансов Российской Федерации. Инициатива закреплена в поправках в Налоговый кодекс РФ, которые 2 июля подписал российский лидер, напоминает РБК.

Необходимость сохранения уменьшенной ставки на внутрироссийские авиаперевозки обосновывала Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). По ее мнению, данная мера положительно влияет на доступность перелетов для населения, а также на развитие отрасли.

Правительство России утвердило правила субсидирования воздушных перевозок на Дальнем Востоке. Благодаря программе в регионе снизится стоимость авиаперелетов.

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