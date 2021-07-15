Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 10:40
10:40
Общество
Заброшенные поля снова засеют в Мордовии
10:40
Происшествия
Инженера казанского аквапарка задержали за отравление детей хлором
10:40
Общество
Мэрия дагестанского Дербента установит доступные цены на проезд в автобусах
10:38
Происшествия
Крыса покусала ребенка на детской площадке в Петербурге
10:37
Экономика
Вице-премьер ЕК Шефчович назвал сроки выдачи второго транша Украине
10:33
Общество
Пермские подростки помогли нескольким семьям спастись от пожара
10:31
Общество
Журналисты выбрали самые неудачные образы звезд на красной дорожке в Каннах
10:28
Армия
Российский МиГ-31 сопроводил самолет ВМС США над акваторией Тихого океана
10:24
Шоу-бизнес
Звезда «Универа» Виталий Гогунский объяснил, почему не платит алименты
10:23
Политика
«Напоминает Дон Кихота»: политолог Носович оценил внешнюю политику Литвы
Все новости

Россиянам перечислили условия въезда в Словению
Общество
Россиянам перечислили условия въезда в Словению
wikipedia.org  /  Szeder László

Любляна, 15 июля. Власти Словении приняли решение временно открыть границы своего государства для российских туристов.

В период с 15 по 23 июля россияне смогут отправиться в Словению. При этом им не нужно будет проходить обязательный карантин из-за ситуации с коронавирусом, сообщает портал правительства республики.

Теперь для въезда в Словению россиянам нужно будет предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сертификат о вакцинации любым препаратом, справку о перенесенном коронавирусе иди антиген-тест. В случае отсутствия одного из этих документов туриста отправят на 10-дневный карантин.

В середине июня Минздрав Словении объявил об окончании эпидемии COVID-19. Несмотря на это, на территории государства по-прежнему сохраняют меры по нераспространению коронавируса. Население обязано носить медицинские маски в общественных местах. Также в помещениях соблюдается социальная дистанция.

Российские туристы имеют возможность отправиться на отдых в еще одну страну. Не так давно Шри-Ланка смягчила условия въезда для привитых россиян, пишет «Ридус».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Россиянам перечислили условия въезда в Словению
туристы граница коронавирус COVID-19
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru