Россиянам перечислили условия въезда в Словению

Любляна, 15 июля. Власти Словении приняли решение временно открыть границы своего государства для российских туристов.

В период с 15 по 23 июля россияне смогут отправиться в Словению. При этом им не нужно будет проходить обязательный карантин из-за ситуации с коронавирусом, сообщает портал правительства республики.

Теперь для въезда в Словению россиянам нужно будет предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сертификат о вакцинации любым препаратом, справку о перенесенном коронавирусе иди антиген-тест. В случае отсутствия одного из этих документов туриста отправят на 10-дневный карантин.

В середине июня Минздрав Словении объявил об окончании эпидемии COVID-19. Несмотря на это, на территории государства по-прежнему сохраняют меры по нераспространению коронавируса. Население обязано носить медицинские маски в общественных местах. Также в помещениях соблюдается социальная дистанция.

Российские туристы имеют возможность отправиться на отдых в еще одну страну. Не так давно Шри-Ланка смягчила условия въезда для привитых россиян, пишет «Ридус».