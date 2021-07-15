Сын Юрия Никулина 20 лет не виделся с дочерью

Москва, 15 июля. Сын легендарного актера Юрия Никулина, журналист и телеведущий Максим Никулин объяснил, почему много лет не общался со своей дочерью Марией.

Никулин-младший признался, что 20 лет не виделся с дочерью, родившейся в его втором браке. После долгой разлуки журналист написал девушке в Германию, где она живет. Впоследствии внучка Юрия Никулина приехала в Москву делать операцию на почки.

«Я ее увидел. Смог обнять. Мы стали общаться», — поделился сын актера в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».

По словам Никулина, общения с дочерью его лишила вторая жена. При этом журналист говорит, что мог быть более настойчив, но проявил слабость. Как отметил телеведущий, для его знаменитого отца невозможность видеться с внучкой стала сильным стрессом.

Сейчас дочь Никулина-младшего известный нейрохирург. Сын актера уже год не видел ее из-за пандемии коронавируса. Журналист отметил, что при встрече после 20-летней разлуки у него и его дочери не было слез — они просто разговаривали на бытовые темы.

«Она сказала мне: «Для меня главное было увидеть тебя и обнять»», — цитирует Максима Никулина Teleprogramma.pro.

Юрий Никулин играл Балбеса в знаменитом трио антигероев из советского кино. Как рассказывал актер Александр Панкратов-Черный, исполнитель роли Бывалого Евгений Моргунов конфликтовал с Никулиным, а также с их третьим коллегой Георгием Вициным.