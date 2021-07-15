Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 10:40
10:40
Общество
Заброшенные поля снова засеют в Мордовии
10:40
Происшествия
Инженера казанского аквапарка задержали за отравление детей хлором
10:40
Общество
Мэрия дагестанского Дербента установит доступные цены на проезд в автобусах
10:38
Происшествия
Крыса покусала ребенка на детской площадке в Петербурге
10:37
Экономика
Вице-премьер ЕК Шефчович назвал сроки выдачи второго транша Украине
10:33
Общество
Пермские подростки помогли нескольким семьям спастись от пожара
10:31
Общество
Журналисты выбрали самые неудачные образы звезд на красной дорожке в Каннах
10:28
Армия
Российский МиГ-31 сопроводил самолет ВМС США над акваторией Тихого океана
10:24
Шоу-бизнес
Звезда «Универа» Виталий Гогунский объяснил, почему не платит алименты
10:23
Политика
«Напоминает Дон Кихота»: политолог Носович оценил внешнюю политику Литвы
Все новости

Сын Юрия Никулина 20 лет не виделся с дочерью
Шоу-бизнес
Сын Юрия Никулина 20 лет не виделся с дочерью
Prt Scr youtube.com  /  Телеканал ЗВЕЗДА

Москва, 15 июля. Сын легендарного актера Юрия Никулина, журналист и телеведущий Максим Никулин объяснил, почему много лет не общался со своей дочерью Марией.

Никулин-младший признался, что 20 лет не виделся с дочерью, родившейся в его втором браке. После долгой разлуки журналист написал девушке в Германию, где она живет. Впоследствии внучка Юрия Никулина приехала в Москву делать операцию на почки.

«Я ее увидел. Смог обнять. Мы стали общаться», — поделился сын актера в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».

По словам Никулина, общения с дочерью его лишила вторая жена. При этом журналист говорит, что мог быть более настойчив, но проявил слабость. Как отметил телеведущий, для его знаменитого отца невозможность видеться с внучкой стала сильным стрессом.

Сейчас дочь Никулина-младшего известный нейрохирург. Сын актера уже год не видел ее из-за пандемии коронавируса. Журналист отметил, что при встрече после 20-летней разлуки у него и его дочери не было слез — они просто разговаривали на бытовые темы.

«Она сказала мне: «Для меня главное было увидеть тебя и обнять»», — цитирует Максима Никулина Teleprogramma.pro.

Юрий Никулин играл Балбеса в знаменитом трио антигероев из советского кино. Как рассказывал актер Александр Панкратов-Черный, исполнитель роли Бывалого Евгений Моргунов конфликтовал с Никулиным, а также с их третьим коллегой Георгием Вициным.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Сын Юрия Никулина 20 лет не виделся с дочерью
журналист никулин судьба человека
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru