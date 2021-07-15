Зеленский вернулся из Берлина с нулевым результатом

Нулевые результаты визита Зеленского в Берлин еще раз подчеркнули провальность слепого курса Украины на вступление в НАТО и ЕС. К такому выводу пришел обозреватель ФАН, проанализировавший итоги встречи президента Украины и канцлера Германии.

Пригласительный билет для танковой армии

Президент Украины Владимир Зеленский 12 июля встретился в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель. Позже президент Украины объявил, что остался доволен визитом в ФРГ. Тут Владимир Александрович, мягко говоря, лукавил. Разберемся почему.

Переговоры Зеленского с Меркель, активно пиарившиеся подконтрольной Офису президента Украины прессой до их начала, сразу после возвращения «пана Зе» домой оказались украинскими СМИ забыты. Произошло это, конечно, не случайно, а в силу неудовлетворительных для Киева результатов визита в Берлин главы украинского государства.

Тому, что «пан Зе» покинул столицу Германии несолоно хлебавши, удивляться не стоит. Сам визит президента Украины в ФРГ никакой самостоятельной ценности не нес изначально. У Зеленского и Меркель не имелось ни совместных проектов развития, ни содержательных двусторонних отношений, так что сторонам просто нечего было конструктивно обсуждать. Владимир Александрович уже привычно для себя рассчитывал этим визитом лишний раз продемонстрировать картину «партнерства» Киева с Западом, покрасоваться рядом с одним из лидеров западного мира и при случае нагло надавить на этого же лидера в попытке добыть для Украины какие-нибудь преференции. При этом в Германию Зеленский полетел с заведомо провальной повесткой — выступить против запуска «Северного потока — 2», решение о котором уже принято на уровне ведущих держав мира, а также требовать принятия Украины в НАТО, в чем «пану Зе» было ранее отказано.

Федеральное агентство новостей /

Едва ли не основной причиной, обусловившей тот факт, что Украину Запад не принимает в НАТО, стала конфронтационная политика Украины. Для европейцев не является секретом, что в Киеве членство в НАТО рассматривается прежде всего как гарантия защиты постмайданных элит Украины от России. Вместе с тем в Европе понимают, что принятие Украины в НАТО не приведет к отказу Киева от русофобской парадигмы. Российское же руководство недвусмысленно дало понять, что возникновение реальной перспективы вступления Украины в Североатлантический альянс немедленно побудит Москву воспрепятствовать ее превращению в натовский плацдарм.

В такой ситуации зеленый свет вступлению Украины в НАТО, данный Западом, — де-факто как отправленный первой гвардейской танковой армии ВС РФ пригласительный билет на пикник в Киеве. Встречаться с российской армией никто в НАТО не торопится, так что воевать за Украину против России в Европе никто не побежит. Для Киева любое движение в сторону вступления в НАТО будет означать ликвидацию украинской государственности.

В Европе такую новую геополитическую реальность вполне осознают. А то, что на нее стараются не обращать внимания в Киеве, — это личные проблемы украинского руководства. Вообще всем украинским турбопатриотам нужно иметь в виду, что если Украина вдруг официально получит ПДЧ (план действий по членству в НАТО), то это со 100% вероятностью будет означать только одно: Западу надоело возиться с Украиной и он торопится от этой обузы избавиться, швырнув остатки украинской государственности на обочину дороги, по которой катят русские танки.

«Дай миллион, дай миллион, дай миллион!»

Попытки Владимира Александровича в Берлине «вытрясти» из Меркель хотя бы полунамеки на готовность НАТО принять Украину выглядели предельно нелепо. Не менее нелепо смотрелась и та трагикомическая пантомима, посредством которой «пан Зе» пытался убедить канцлера Германии предоставить стране компенсации за пуск «Северного потока — 2. Отметим, о каких-либо компенсациях или параллельном участии в транзите газа Киеву следовало бы говорить с Берлином и Москвой задолго завершения строительства газопровода, а не когда степень готовности «Северного потока — 2» достигла 95%.

Федеральное агентство новостей /

С тем, что новый магистральный газопровод будет успешно достроен, смирились даже США. И когда в этом вопросе между Москвой, Берлином и Вашингтоном был, наконец, достигнут консенсус, в Киеве вдруг проснулись и стали требовать компенсации! Подчеркнем: требовать! То есть и тут украинское руководство продолжало исповедовать конфронтационный подход к вопросу. Правда, в реалиях июля 2021 года это больше всего напоминало сцену из «Золотого теленка»: «Наступая на волочащиеся за ним тесемки от кальсон, нищий схватил Александра Ивановича за руку и быстро забормотал: «Дай миллион, дай миллион, дай миллион!».

Возможно, кто-то удивится, но украинская конфронтационная политика всем на руку, кроме самой Украины. Киев сколь угодно может выступать против действительности, та от этого никаким образом не меняется. Зато эти «виртуальные войны» ухудшают переговорные позиции Украины. Время играет против Киева, ценность украинской ГТС падает с каждым днем, экономические планы транзита также формируются без участия Украины. Россию и Германию такое положение вещей вполне устраивает, а США всегда готовы принести в жертву интересы Киева, если это позволит Вашингтону еще больше сблизиться с Берлином.

Кстати, из Германии Зеленский вернулся, никаких компенсаций не получив. Свой очередной оглушительный провал Владимир Александрович витиевато охарактеризовал как некоторое расхождение взглядов Киева и Берлина по строительству «Северного потока — 2».

Вернувшись на Украину, «пан Зе» продолжил потрясать кулаками и утверждать, что в области внешней политики Украину ждут большие «перемоги». Логика таких нахрапистых действий Зеленского понятна. Непонятно ожидание каких-то положительных результатов подобного образа действий украинского президента. Повышая ставки конфронтации, Зеленский, с одной стороны, пытается переложить ответственность за провал евроориентации постмайданной Украины на своих внешних оппонентов, с другой — выторговать за счет своей риторической лояльности краткие, быстрые уступки.

Перебравшись из кресла шоумена в кресло президента, Владимир Александрович продолжает жить в формате «ситкомовских» максимально кратких сюжетов и столь же краткосрочных обязательств. Невыполненные обещания немедленно «забиваются» в информсреде новыми, еще более пафосными обещаниями. Возглавляемая Зеленским Украина продолжает следовать курсу «анти-России» и своего победившего на Евромайдане политического мифа, который не подразумевает прагматичной политики, стремительно устаревает и становится неадекватным современным условиям.

Федеральное агентство новостей /

Но вернемся к результатам переговоров 12 июля в Берлине. Зеленский ничего для себя полезного на этих переговорах не добился. А Меркель? Она выполнила свою работу четко и пунктуально, как и положено канцлеру Германии.

Главной задачей Ангелы Меркель во время берлинской встречи было максимально подготовить «передачу» Украины в руки нового канцлера Германии, осуществив этот транзит предельно управляемо. Встреча Владимира Александровича и «фрау канцелярин» была призвана зафиксировать текущий status quo в отношениях Киева и Берлина. Образно выражаясь, Ангела подвела черту под всем, что было между Украиной и ФРГ с 2019 года, указав «пану Зе», что для него эта черта станет стартовой в отношениях со следующим канцлером. Попутно Меркель «наступила на любимую мозоль» Владимиру Александровичу, дав понять, что дальнейшие отношения Берлина с Киевом не в последнюю очередь станут зависеть от соблюдения украинской стороной Минских соглашений.

Следует понимать, что этот пассаж Меркель был не о том, что Киев должен немедленно помириться с ДНР и ЛНР, а о запрете Зеленскому устраивать крупные военные провокации в республиках. Минувшей весной одна из подобных авантюр Владимира Александровича едва не вылилась в эскалацию конфликта в Донбассе. По понятным причинам этот случай оставил у Меркель (и не только у нее) самые неприятные воспоминания. Ничего подобного ни Меркель, ни Байден еще раз допускать не собирались, так что «фрау канцелярин» Владимиру Александровичу «поставила на вид». Не надо думать, что это заставит Киев выполнять «Минск-2». Однако в будущем «продавать» Западу «виктимность» Украины Зеленскому станет заметно труднее.

Наглядная иллюстрация украинской трагедии

Подводя итог, можно сказать, что политика необоснованных требований и политического шантажа, которую президент Украины взял на вооружение, аукнулась самым большим ухудшением отношений страны с Европой за всю современную историю украинского государства. На данный момент провальность слепого курса Украины на вступление в НАТО и ЕС стала очевидна всем, а безрадостные для Киева результаты визита Зеленского в Германию выступили еще одной наглядной иллюстрацией этой украинской трагедии.