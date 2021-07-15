Россиянам рассказали, когда ждать окончания аномальной жары

Москва, 15 июля. Период аномальной жары на территории России закончится в ближайшее время, однако понижение температуры будет неравномерное, сообщил синоптик Александр Шувалов.

В некоторых регионах жара начнет отступать уже на выходных, первыми изменение температуры почувствуют жители средней полосы страны. В Санкт-Петербурге, Великом Новгороде и Пскове температура начнет понижаться в пятницу, с 34 градусов столбик термометра опустится до 28-29 градусов. Местами возможны дожди и грозы, сообщил синоптик.

Осадки возможны в середине следующей недели в Московской области, синоптик предупредил о ежедневных дождях и понижении температуры до 22-25 градусов.

«Осталось подождать еще два-три дня, набраться сил и терпения... Третья десятидневка спровоцирует обвал продаж мороженого и холодных напитков», — заявил Шувалов.

В Санкт-Петербурге 15 июля будет жарким, температура достигнет отметки в 33 градуса. В некоторых районах возможны дожди с грозами.

В Москве в среду был побит рекорд по аномальной жаре, зафиксирована температура 34.1 градус. Предыдущий максимум был установлен 14 июля 1951 года, пишет интернет-газета «Ридус».