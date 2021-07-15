Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 10:40
10:40
Происшествия
Инженера казанского аквапарка задержали за отравление детей хлором
10:40
Общество
Мэрия дагестанского Дербента установит доступные цены на проезд в автобусах
10:38
Происшествия
Крыса покусала ребенка на детской площадке в Петербурге
10:37
Экономика
Вице-премьер ЕК Шефчович назвал сроки выдачи второго транша Украине
10:33
Общество
Пермские подростки помогли нескольким семьям спастись от пожара
10:31
Общество
Журналисты выбрали самые неудачные образы звезд на красной дорожке в Каннах
10:28
Армия
Российский МиГ-31 сопроводил самолет ВМС США над акваторией Тихого океана
10:24
Шоу-бизнес
Звезда «Универа» Виталий Гогунский объяснил, почему не платит алименты
10:23
Политика
«Напоминает Дон Кихота»: политолог Носович оценил внешнюю политику Литвы
10:23
Общество
Петербург обновил восьмой температурный рекорд с начала лета
Все новости

Россиянам рассказали, когда ждать окончания аномальной жары
Общество
Россиянам рассказали, когда ждать окончания аномальной жары
Pr Scr Ruptly  /  Ruptly TV

Москва, 15 июля. Период аномальной жары на территории России закончится в ближайшее время, однако понижение температуры будет неравномерное, сообщил синоптик Александр Шувалов.

В некоторых регионах жара начнет отступать уже на выходных, первыми изменение температуры почувствуют жители средней полосы страны. В Санкт-Петербурге, Великом Новгороде и Пскове температура начнет понижаться в пятницу, с 34 градусов столбик термометра опустится до 28-29 градусов. Местами возможны дожди и грозы, сообщил синоптик.

Осадки возможны в середине следующей недели в Московской области, синоптик предупредил о ежедневных дождях и понижении температуры до 22-25 градусов.

«Осталось подождать еще два-три дня, набраться сил и терпения... Третья десятидневка спровоцирует обвал продаж мороженого и холодных напитков», — заявил Шувалов.

В Санкт-Петербурге 15 июля будет жарким, температура достигнет отметки в 33 градуса. В некоторых районах возможны дожди с грозами.

В Москве в среду был побит рекорд по аномальной жаре, зафиксирована температура 34.1 градус. Предыдущий максимум был установлен 14 июля 1951 года, пишет интернет-газета «Ридус».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Россиянам рассказали, когда ждать окончания аномальной жары
погода прогноз жана
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru