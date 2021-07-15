Расчеты С-300 и С-400 развернуты на новых позициях в Сибири, Поволжье и на Урале

Москва, 15 июля. Комплексы С-300 и С-400 Центрального военного округа (ЦВО) в ходе тренировки развернуты на новых боевых позициях в Поволжье, Сибири, а также на Урале.

Военнослужащие соединений и воинских частей ПВО ЦВО совершили марш-броски в новые районы несения боевого дежурства, где оборудовали основные, запасные и ложные позиции. Кроме того, ракетчики отработали защиту административных объектов от средств воздушного нападения условного противника.

«Для обеспечения самоприкрытия систем ПВО были задействованы зенитные ракетные пушечные комплексы «Панцирь-С», а боевые расчеты С-300 и С-400 после условного боевого применения заняли запасные боевые позиции», — передает пресс-служба Минобороны РФ.

В маневрах приняли участие порядка тысячи военнослужащих и более 300 единиц техники.

Ранее саперы мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота ВМФ РФ осуществили имитацию разрушения автодорожного моста на учениях под Калининградом. Военнослужащие заминировали два пролета железобетонных конструкций моста через реку Лава, осуществив закладку более 100 килограммов взрывчатого вещества.