Пожарные потушили 900 квадратных метров в анапском кафе

Анапа, 15 июля. Никто не погиб и не пострадал в результате серьезного пожара, который произошел в одном из заведений общественного питания в Анапе.

Ранним утром в экстренные службы поступило сообщение, что в Анапе горит кафе. На место происшествия отправились спасатели и пожарные. Они установили, что горит одноэтажное строение на площади 900 квадратных метров. Специалистам менее чем за два часа удалось ликвидировать открытое горение. Сейчас тушение пожара продолжается.

Данных о том, что кто-то погиб или пострадал не поступало. По предварительной информации, ЧП возникло из-за короткого замыкания.

Еще один пожар произошел в Оренбургской области. Сгорело здание площадью почти в тысячу квадратных метров, сообщает RIA 56.