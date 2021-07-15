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Пожарные потушили 900 квадратных метров в анапском кафе

  /   Обновлено: 15 июля 2021 09:23
Происшествия
Пожарные потушили 900 квадратных метров в анапском кафе
78.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Анапа, 15 июля. Никто не погиб и не пострадал в результате серьезного пожара, который произошел в одном из заведений общественного питания в Анапе.

Ранним утром в экстренные службы поступило сообщение, что в Анапе горит кафе. На место происшествия отправились спасатели и пожарные. Они установили, что горит одноэтажное строение на площади 900 квадратных метров. Специалистам менее чем за два часа удалось ликвидировать открытое горение. Сейчас тушение пожара продолжается.

Данных о том, что кто-то погиб или пострадал не поступало. По предварительной информации, ЧП возникло из-за короткого замыкания.

Еще один пожар произошел в Оренбургской области. Сгорело здание площадью почти в тысячу квадратных метров, сообщает RIA 56.

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пожар чп анапа
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