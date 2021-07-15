Силовики задержали 23 подозреваемых в причастности к убийству президента Гаити

Порт-о-Пренс, 15 июля. Правоохранители Гаити в ходе следствия задержали еще двух человек, которые могут быть связаны с убийством лидера страны Жовенеля Моиза.

Силовики провели в домах фигурантов обыски, изъято несколько единиц огнестрельного оружия. В настоящий момент количество задержанных по делу о расстреле главы государства составляет 23 человека.

По версии правоохранителей, на резиденцию Моиза напала банда, состоящая в основном из колумбийских наемников. В президента выпустили более десяти пуль, он скончался на месте. Его супруга получила тяжелые ранения.