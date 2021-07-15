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Доля нерезидентов в российских ОФЗ сократилась до 19%
Экономика
Доля нерезидентов в российских ОФЗ сократилась до 19%
pixabay.com  /  PD

Москва, 15 июля. Доля иностранных инвестиций в облигации федерального займа (ОФЗ) в июне 2021 года сократилась до 19% по сравнению с 19,5% в мае.

Такие данные приводит Центробанк РФ. Как следует из материалов регулятора, годом ранее этот показатель составлял 30,6%. При этом в мае-июне 2021 года вложения нерезидентов показали рост в денежном выражении, увеличившись до 91,5 млрд рублей. ЦБ объясняет это тем, что иностранные инвесторы перешли из краткосрочных финансовых инструментов в долгосрочные.

Центробанк ранее предложил по-новому регулировать низколиквидные ОФЗ с плавающей купонной ставкой. Регулятор разработал формулу, согласно которой будет определять справедливую стоимость таких облигаций.

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финансы центробанк рф инвестиции офз нерезиденты
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