Доля нерезидентов в российских ОФЗ сократилась до 19%

Москва, 15 июля. Доля иностранных инвестиций в облигации федерального займа (ОФЗ) в июне 2021 года сократилась до 19% по сравнению с 19,5% в мае.

Такие данные приводит Центробанк РФ. Как следует из материалов регулятора, годом ранее этот показатель составлял 30,6%. При этом в мае-июне 2021 года вложения нерезидентов показали рост в денежном выражении, увеличившись до 91,5 млрд рублей. ЦБ объясняет это тем, что иностранные инвесторы перешли из краткосрочных финансовых инструментов в долгосрочные.

Центробанк ранее предложил по-новому регулировать низколиквидные ОФЗ с плавающей купонной ставкой. Регулятор разработал формулу, согласно которой будет определять справедливую стоимость таких облигаций.