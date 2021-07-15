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Поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19 выявлены в Приморье

  /   Обновлено: 15 июля 2021 09:21
Происшествия
Поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19 выявлены в Приморье
Невские Новости  /  Александра Щетинина

Владивосток, 15 июля. Полиция Приморья выявила факт подделки сертификатов о вакцинации против коронавируса. Идет расследование обстоятельств внесения недостоверных данных в регистр вакцинируемых.

Отметки о вакцинации от коронавирусной инфекции, по данным правоохранителей, получали в том числе непривитые люди. Если этот факт будет доказан, то нарушители будут привлечены к ответственности, отметили в ведомстве. Идет внутренняя проверка.

Власти Москвы ранее объяснили, где можно привиться вакциной от COVID-19 «КовиВак».

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приморье вакцина коронавирус
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