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Спасатели ищут 30 пропавших из-за наводнения в Германии

  /   Обновлено: 15 июля 2021 09:14
Происшествия
Спасатели ищут 30 пропавших из-за наводнения в Германии
wikipedia.org  /  Stefan Malsch/CC BY-SA 3.0

, 15 июля. Мощнейшее наводнение произошло в Германии из-за дождей. Сейчас под угрозой сноса находятся 25 домов.

В Германии в результате серьезного наводнения пропали 30 человек. Сейчас их ищут спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

Стихийное бедствие было вызвано мощными и продолжительными дождями и произошло в Аденау. По имеющимся данным, сейчас из-за случившегося 25 домов находятся под угрозой сноса. Спасательные работы продолжаются.

Еще одно наводнение произошло на севере столицы ЦАР. Оно спровоцировало разрушение домов и размытие улиц.

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