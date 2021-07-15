Спасатели ищут 30 пропавших из-за наводнения в Германии

, 15 июля. Мощнейшее наводнение произошло в Германии из-за дождей. Сейчас под угрозой сноса находятся 25 домов.

В Германии в результате серьезного наводнения пропали 30 человек. Сейчас их ищут спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

Стихийное бедствие было вызвано мощными и продолжительными дождями и произошло в Аденау. По имеющимся данным, сейчас из-за случившегося 25 домов находятся под угрозой сноса. Спасательные работы продолжаются.

Еще одно наводнение произошло на севере столицы ЦАР. Оно спровоцировало разрушение домов и размытие улиц.