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Доллар вырос на открытии торгов Мосбиржи
Экономика
Доллар вырос на открытии торгов Мосбиржи
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 июля. Стоимость американской валюты по отношению к рублю увеличилась на открытии Московской биржи относительно уровня закрытия предыдущих торгов.

Согласно данным площадки, курс доллара поднялся на 3,75 копейки. Цена американской валюты находится на уровне 74,11 рубля. Стоимость евро увеличилась на 3,25 копейки. В результате значение составляет 87,71 рубля, передает ТАСС.

Несмотря на интенсивное повышение нефтяных котировок, российская нацвалюта останется под давлением, считает экономист Максим Петроневич. Курс валюты превышает 74 рубля за доллар. Негативные внешние факторы, включая информацию об очередном всплеске заболеваемости COVID-19 в США и Европе, также влияют на укрепление рубля.

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