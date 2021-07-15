«Очкарики» попрощаются с оружием? О новых требованиях Росгвардии расскажет эксперт

Уже одобренный президентом РФ Владимиром Путиным закон о госконтроле доступа к оружию могут дополнить ограничениями, усложняющими получение охотничьего билета. Соответствующие поправки в закон «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» разрабатывают в настоящее время по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко. Среди ожидаемых ограничений — дополнительные медицинские обследования, дополнительное обучение, запрет на владение оружием лицам со сниженным зрением, требование рекомендаций от лицензированных охотников и т. п.

Насколько оправданы новые ограничения для лиц, приобретающих охотничье, спортивное или травматическое оружие в России? Как много инцидентов с оружием происходит в России и какова динамика этих процессов? В каких странах ниже преступность — где оружие для гражданских полностью запрещено или там, где гражданским лицам разрешен его оборот?

На эти и другие вопросы в ходе брифинга в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» ответит главный редактор журнала «Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение» Михаил Дегтярев.

Брифинг состоится в четверг, 15 июля, в 11:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

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