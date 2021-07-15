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Строитель из Южно-Сахалинска выиграл полмиллиарда в лотерею
Общество
Строитель из Южно-Сахалинска выиграл полмиллиарда в лотерею
photl.com

Южно-Сахалинск, 15 июля. Мужчина испытал удачу в государственную лотерею «Спортлото «4 из 20» и выиграл 512 миллионов рублей. Об этом рассказали организаторы игры.

Обладателем огромного выигрыша оказался строитель из Южно-Сахалинска Анатолий К. Он начал играть примерно десять лет назад и никогда не сомневался в своей победе. Сначала мужчина выбирал любимые числа, например, даты рождения родных, но потом изменил тактику и начал полагаться исключительно на удачу.

«Лет десять назад я услышал историю победителя, который выиграл в лотерею по-крупному. С тех пор и загорелся желанием пополнить ряды лотерейных счастливчиков. Ни на минуту не сомневался, что этот момент настанет», — рассказал победитель.

Счастливчик планирует потратить деньги на жилье детям, автомобиль, образование. Они наконец осуществят мечту: побывать во Франции и Италии, предают РИА Новости.

Ранее обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели на Сахалине. Но коснется она только лишь некоторых категорий россиян.

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