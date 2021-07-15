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О важности котофикации россиян расскажет президент «Республики кошек» Анна Кондратьева

  /   Обновлено: 15 июля 2021 10:22
Общество
О важности котофикации россиян расскажет президент «Республики кошек» Анна Кондратьева
wikipedia.org  /  Tasy Hong / CC0 1.0

Как гуманное обращение с животными помогает милосердно относиться к людям, нужно ли вакцинировать котов от COVID-19, можно ли назвать сеть котокафе успешным проектом, на брифинге в Медиагруппе «Патриот» расскажет основательница «Республики кошек» Анна Кондратьева.

Первые кафе с котами и кошками появились в России десять лет назад, это случилось в Санкт-Петербурге. Можно ли сочетать бизнес с благотворительностью, как котокафе пережили пандемию и когда питерские коты, наконец, захватят мировой рынок?

На эти и другие вопросы Анна Кондратьева ответит в четверг, 15 июля, в 12:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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