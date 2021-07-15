О важности котофикации россиян расскажет президент «Республики кошек» Анна Кондратьева

Как гуманное обращение с животными помогает милосердно относиться к людям, нужно ли вакцинировать котов от COVID-19, можно ли назвать сеть котокафе успешным проектом, на брифинге в Медиагруппе «Патриот» расскажет основательница «Республики кошек» Анна Кондратьева.

Первые кафе с котами и кошками появились в России десять лет назад, это случилось в Санкт-Петербурге. Можно ли сочетать бизнес с благотворительностью, как котокафе пережили пандемию и когда питерские коты, наконец, захватят мировой рынок?

На эти и другие вопросы Анна Кондратьева ответит в четверг, 15 июля, в 12:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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