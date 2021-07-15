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Вдова президента Гаити поблагодарила врачей и показала фото из больницы
Политика
Вдова президента Гаити поблагодарила врачей и показала фото из больницы
Global Look Press  /  Tcharly Coutin, Stefano Spaziani

Порт-о-Пренс, 15 июля. Вдова президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин вышла на связь из госпиталя. Она поблагодарила врачей за помощь и показала фото из больницы.

Моиз разместила снимок на своей странице в Twitter. На кадре она лежит на больничной койке.

"Спасибо команде ангелов-хранителей, которые помогли мне пережить это ужасное время. Благодаря вашей нежности, доброте и заботе я смогла выдержать. Спасибо! Спасибо! Спасибо!" — подписала кадр вдова президента Гаити.

Группа вооруженных неизвестных напала на резиденцию гаитянского лидера в ночь на 7 июля. Перед смертью главу государства пытали, а затем расстреляли. Жовенель Моиз получил 12 ранений. Среди ликвидированных убийц президента Гаити были трое граждан иностранных государств.

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фото гаити моиз
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