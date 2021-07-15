Лудакрис поделился мнением об идее снять кроссовер «Форсажа» и «Мира Юрского периода»

Лос-Анджелес, 15 июля. Актер Тайриз Гибсон заявил, что хотел бы кроссовер кинофраншиз «Форсаж» и «Мир Юрского периода». Однако его коллега Кристофер Бриджес назвал эту идею безумной.

Серия фильмов «Форсаж» постепенно подходит к концу. Фанатам представят еще две части, после чего основная сюжетная линия будет завершена. Однако недавно появились слухи о том, что компания Universal Pictures может совместить свои проекты. Об этом пишет портал CinemaBlend.

Тайриз Гибсон, сыгравший Романа Пирса, не против такого кроссовера. Однако его напарник в лице рэп-исполнителя Лудакриса имеет иное представление.

«Это самая нелепая вещь, которую я когда-либо слышал в своей жизни, я буду честен с вами. Они удивляют меня в этой франшизе многими вещами, тем, как мы продолжаем превосходить самих себя. Но нигде в здравом уме я не вижу, чтобы «Мир Юрского периода» и «Форсаж» объединились. Может быть, они должны убедить меня, но я просто не вижу этого», — отметил актер.

Ранее режиссер Джеймс Ганн вспомнил о своем увольнении из Marvel Studios. Об этом ему сообщил продюсер Кевин Файги.