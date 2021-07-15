Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 09:08
09:08
Экономика
Доллар вырос на открытии торгов Мосбиржи
09:07
Происшествия
Труп екатеринбургского бизнесмена обнаружили возле озера Шарташ
09:05
Армия
Российские истребители перехватили бомбардировщики ВВС США над Беринговым морем
09:05
Происшествия
Черный рынок фальшивых справок о ПЦР-тестах на коронавирус прикрыли в Новосибирске
08:56
Общество
Строитель из Южно-Сахалинска выиграл полмиллиарда в лотерею
08:51
Политика
Вдова президента Гаити поблагодарила врачей и показала фото из больницы
08:50
Шоу-бизнес
Лудакрис поделился мнением об идее снять кроссовер «Форсажа» и «Мира Юрского периода»
08:45
Наука
Ученые выяснили причину тяжелой формы COVID-19 у пациентов
08:45
Экономика
Украине посоветовали требовать компенсацию из-за «Турецкого потока»
08:44
Общество
Минтранс РФ анонсировал ужесточение требований к фотосъемке при техосмотре
Все новости

Лудакрис поделился мнением об идее снять кроссовер «Форсажа» и «Мира Юрского периода»

  /   Обновлено: 15 июля 2021 08:50
Шоу-бизнес
Лудакрис поделился мнением об идее снять кроссовер «Форсажа» и «Мира Юрского периода»
Кадр из фильма «Форсаж 9»

Лос-Анджелес, 15 июля. Актер Тайриз Гибсон заявил, что хотел бы кроссовер кинофраншиз «Форсаж» и «Мир Юрского периода». Однако его коллега Кристофер Бриджес назвал эту идею безумной.

Серия фильмов «Форсаж» постепенно подходит к концу. Фанатам представят еще две части, после чего основная сюжетная линия будет завершена. Однако недавно появились слухи о том, что компания Universal Pictures может совместить свои проекты. Об этом пишет портал CinemaBlend.

Тайриз Гибсон, сыгравший Романа Пирса, не против такого кроссовера. Однако его напарник в лице рэп-исполнителя Лудакриса имеет иное представление.

«Это самая нелепая вещь, которую я когда-либо слышал в своей жизни, я буду честен с вами. Они удивляют меня в этой франшизе многими вещами, тем, как мы продолжаем превосходить самих себя. Но нигде в здравом уме я не вижу, чтобы «Мир Юрского периода» и «Форсаж» объединились. Может быть, они должны убедить меня, но я просто не вижу этого», — отметил актер.

Ранее режиссер Джеймс Ганн вспомнил о своем увольнении из Marvel Studios. Об этом ему сообщил продюсер Кевин Файги.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Лудакрис поделился мнением об идее снять кроссовер «Форсажа» и «Мира Юрского периода»
кино форсаж лудакрис мир юрского периода
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru