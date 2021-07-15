Ученые выяснили причину тяжелой формы COVID-19 у пациентов

Москва, 15 июля. Люди с ранее существовавшими заболеваниями легких больше подвержены тяжелым последствиям COVID-19. К такому выводу пришли ученые из десяти стран в ходе масштабного исследования.

Клетки дыхательных путей пациентов, уже перенесших тяжелые или хронические заболевания легких, больше подвержены коронавирусной инфекции, лучше «подготовлены» к вторжению вируса, говорится в опубликованной в Nature Communications статье.

Вирус быстро и легко проникает в клетки, из-за чего провоцирует непредсказуемый и мощный иммунный ответ. Из-за этого легкие быстро наполняются жидкостью, а пациенты начинают нуждаться в искусственной вентиляции легких.

Недавно специалисты выяснили, можно ли заразиться коронавирусной инфекцией через воду во время купания на общественных пляжах. Несмотря на опасения, такой вариант распространения невозможен, уверены эксперты.