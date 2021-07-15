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Украине посоветовали требовать компенсацию из-за «Турецкого потока»
Экономика
Украине посоветовали требовать компенсацию из-за «Турецкого потока»
turkstream.info  /  Турецкий поток

Киев, 15 июля. Директор Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Оксана Ищук заявила о праве Украины на компенсацию в связи с убытками из-за «Турецкого потока» и потерей «южного» транзита газа.

Ищук напомнила, что Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины благодаря интерконнектору на сербско-венгерской границе. По ее словам, на южном направлении через Украину газ поставляется только в Молдавию. Убытки Украины от «Турецкого потока» специалист оценила в 450 миллионов долларов.

«Для нашей страны переориентация транзита топлива в направлении Центральной Европы на «Турецкий поток», согласно предварительно обнародованным оценкам Оператора украинской ГТС (ОГТСУ), означает потерю 10-12 миллиардов кубометров транзита газа в год. В деньгах это ориентировочно будет «стоить» Украине 450 миллионов долларов», — отметила в статье для «Укринформа» эксперт.

По словам Ищук, Украине нужно говорить о компенсации из-за потери транзита по южному направлению, так как «потери» наносят члены ЕС Болгария и Венгрия и страна-кандидат — Сербия.

Ранее депутаты ГД заявили, что диалог с Киевом о дальнейшем транзите газа должен идти без шантажа. Парламентарии отметили, что Россия готова к такому разговору.

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украина россия турецкий поток
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