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Минтранс РФ анонсировал ужесточение требований к фотосъемке при техосмотре
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Минтранс РФ анонсировал ужесточение требований к фотосъемке при техосмотре
Общество
Минтранс РФ анонсировал ужесточение требований к фотосъемке при техосмотре
ФБА «Экономика сегодня»  /  Peter Price

Москва, 15 июля. Новое предложение Минтранса заключается в принуждении операторов техосмотра фотографировать как фронтальную и заднюю части автомобиля, так и его боковые стороны.

Авторы инициативы предлагают запретить задействование эффектов, меняющих изображение машины или привычный фон. Предлагается фотографировать техспециалиста, который проводил диагностику. Если ему потребовалось воспользоваться передвижными линиями, то на фотографиях должен еще быть заметен роликовый стенд, который не используют в целях проверки тормозов.

Нововведения исключат подделку диагностических карт, которые составляются в ЕАИСТО. По данным Минтранса, с начала весны 2021 года в России открыли больше 1400 административных дел с нарушениями норм проведения технического осмотра.

Ранее ведомство предлагало ввести закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части совершенствования правил движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам», в котором должны были быть указаны допустимая масса, нагрузка на ось и прочее.

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минтранс автомобиль техосмотр
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