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Ученые из США объяснили происхождение признаков жизни на Венере

  /   Обновлено: 15 июля 2021 08:42
Наука
Ученые из США объяснили происхождение признаков жизни на Венере
nasa.gov

Вашингтон, 15 июля. Фосфин в атмосфере Венеры может быть признаком вулканической активности, предположили ученые Корнеллского университета в США.

Высокое содержание фосфина является признаком жизни или вулканической активности на планете. Прежде считалось, что на Венере не так много действующих вулканов, поэтому ученые строили догадки по поводу жизни на шестой по размеру планете Солнечной системы. Сейчас американские ученые выяснили, что прежние данные могут быть ошибочными, сообщает Science Alert.

Специалисты проанализировали число вулканов и высчитали, хватило бы выбрасываемого в атмосферу фосфида из магмы для появления такого большого количества фосфина. Ученые отметили, что если их догадка верна, то Венера переживает эпоху активного плюмового вулканизма.

Недавно итальянские ученые обнаружили древнейшие в мире ископаемые микробы. Возраст находки из Южной Африки составляет примерно три миллиарда лет.

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