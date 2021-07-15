Политолог Шатров: антироссийскими санкциями Запад загнал себя в западню

Москва, 15 июля. Европейский Союз не может снять санкции против России и сам загнал себя в западню. Об этом заявил политолог Игорь Шатров.

ЕС несет большие экономические потери из-за антироссийских ограничений. Причем Запад страдает больше, чем Россия. Об этом пишет издание Baltnews.

«На самом деле, вводя эти санкции, Запад рассчитывал на экономический эффект. Запад рассчитывал на то, что по российской экономике будет нанесен удар, а Россия не сможет от этого удара оправиться и тогда пойдет на какие-либо уступки», — заявил эксперт.

Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития уверен, что в ЕС надеются на длительный эффект санкций. В ближайшее время ожидать снятия ограничений не стоит, поскольку Запад сам загнал себя в западню.

«Введя санкции по определенному поводу, они не могут их отменить, пока этот предмет, по поводу которого были введены санкции, не будет как-либо решен. То есть пока Россия не согласится на какие-то уступки как минимум», — отметил политолог.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко поручили правительствам обеих стран создать совместный план противодействия санкциям Запада.