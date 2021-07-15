Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 09:08
09:08
Экономика
Доллар вырос на открытии торгов Мосбиржи
09:07
Происшествия
Труп екатеринбургского бизнесмена обнаружили возле озера Шарташ
09:05
Армия
Российские истребители перехватили бомбардировщики ВВС США над Беринговым морем
09:05
Происшествия
Черный рынок фальшивых справок о ПЦР-тестах на коронавирус прикрыли в Новосибирске
08:56
Общество
Строитель из Южно-Сахалинска выиграл полмиллиарда в лотерею
08:51
Политика
Вдова президента Гаити поблагодарила врачей и показала фото из больницы
08:50
Шоу-бизнес
Лудакрис поделился мнением об идее снять кроссовер «Форсажа» и «Мира Юрского периода»
08:45
Наука
Ученые выяснили причину тяжелой формы COVID-19 у пациентов
08:45
Экономика
Украине посоветовали требовать компенсацию из-за «Турецкого потока»
08:44
Общество
Минтранс РФ анонсировал ужесточение требований к фотосъемке при техосмотре
Все новости

Политолог Шатров: антироссийскими санкциями Запад загнал себя в западню

  /   Обновлено: 15 июля 2021 08:38
Политика
Политолог Шатров: антироссийскими санкциями Запад загнал себя в западню
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 июля. Европейский Союз не может снять санкции против России и сам загнал себя в западню. Об этом заявил политолог Игорь Шатров.

ЕС несет большие экономические потери из-за антироссийских ограничений. Причем Запад страдает больше, чем Россия. Об этом пишет издание Baltnews.

«На самом деле, вводя эти санкции, Запад рассчитывал на экономический эффект. Запад рассчитывал на то, что по российской экономике будет нанесен удар, а Россия не сможет от этого удара оправиться и тогда пойдет на какие-либо уступки», — заявил эксперт.

Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития уверен, что в ЕС надеются на длительный эффект санкций. В ближайшее время ожидать снятия ограничений не стоит, поскольку Запад сам загнал себя в западню.

«Введя санкции по определенному поводу, они не могут их отменить, пока этот предмет, по поводу которого были введены санкции, не будет как-либо решен. То есть пока Россия не согласится на какие-то уступки как минимум», — отметил политолог.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко поручили правительствам обеих стран создать совместный план противодействия санкциям Запада.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Шатров: антироссийскими санкциями Запад загнал себя в западню
санкции евросоюз запад Игорь Шатров
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru