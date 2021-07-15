Компания Mercedes-Benz показала салон нового кабриолета AMG SL

Берлин, 15 июля. Концерн Mercedes-AMG представил салон нового SL 2022 года. Модель полностью перейдет в линейку AMG.

Автомобиль получит мягкую крышу и полный привод. Базовая модификация оснащена четырехцилиндровым двигателем. Кабриолет Mercedes-AMG SL будет иметь второй ряд сидений, однако он рассчитан на пассажиров ростом не более 1,5 м. Там находятся почти вертикальные спинки и короткие сиденья.

В салон встроят круглые турбины-дефлекторы вентиляции и приборный экран диагональю 12,3 дюйма. Также кабриолет получит проекционный экран, контурную подсветку и аудиосистему Burmester. Дебют модели запланирован на конец лета.

Недавно стало известно, что концерн Mercedes-AMG вместе с корабельной компанией Cigarette Racing создали спортивный катер.