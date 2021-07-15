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Политолог Охрименко озвучил причины озабоченности Украины русским народом
Политика
Политолог Охрименко озвучил причины озабоченности Украины русским народом
Pr Scr youtube.com  /  «60 минут»

Киев, 15 июля. Правительство Украины решило ввести закон о национальных сообществах ради того, чтобы отвлечь население от реальных проблем.

Украинский политолог Александр Охрименко считает, что вопрос отношений русских и украинцев сильно преувеличен. Об этом сообщает издание Baltnews.

«Назвать русских и другие национальности в Украине можно по-разному, но ничего от этого не поменяется. Все эти игры с русскими и украинцами, нацменьшинствами — это чисто политика с целью отвлечь внимание от экономических проблем. Можно всегда обсуждать тему русских, и по этой причине выпадает тема тарифов, цен и то, что действительно интересует людей», — отметил эксперт.

Он считает, что большую часть населения Украины не интересуют подобные вопросы. Граждане общаются относительно того, стоит ли им ехать на заработки за границу, в том числе и в Польшу, каковы будут зарплаты. Украинцы критикуют высокие тарифы, независимо от того, на каком языке они разговаривают. Закон о национальных сообществах в действительности не повлияет на жизнь населения.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в незнании истории.

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Александр Охрименко украина зеленский русские
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