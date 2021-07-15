Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 09:07
09:07
Происшествия
Труп екатеринбургского бизнесмена обнаружили возле озера Шарташ
09:05
Армия
Российские истребители перехватили бомбардировщики ВВС США над Беринговым морем
09:05
Происшествия
Черный рынок фальшивых справок о ПЦР-тестах на коронавирус прикрыли в Новосибирске
08:56
Общество
Строитель из Южно-Сахалинска выиграл полмиллиарда в лотерею
08:51
Политика
Вдова президента Гаити поблагодарила врачей и показала фото из больницы
08:50
Шоу-бизнес
Лудакрис поделился мнением об идее снять кроссовер «Форсажа» и «Мира Юрского периода»
08:45
Наука
Ученые выяснили причину тяжелой формы COVID-19 у пациентов
08:45
Экономика
Украине посоветовали требовать компенсацию из-за «Турецкого потока»
08:44
Общество
Минтранс РФ анонсировал ужесточение требований к фотосъемке при техосмотре
08:42
Наука
Ученые из США объяснили происхождение признаков жизни на Венере
Все новости

Почти 20% россиян готовы покинуть родной город и работать на удаленке
Общество
Почти 20% россиян готовы покинуть родной город и работать на удаленке
pixabay.com/PD

Москва, 15 июля. 19% россиян хотели бы уехать в другой регион при условии дистанционной работы, причем больше всего респонденты хотели бы переехать в Калининград, Санкт-Петербург и Сочи.

Так, 81% опрошенных не стали бы покидать место жительства даже при таком привлекательном варианте работы, как удаленка, причем больше всего привязаны к родному городу жители Калининграда (98%), Сочи (96%) и Ростова-на-Дону (92%). Наименее держатся за свой город жители Владивостока (58%), Екатеринбурга (39%) и Красноярска (25%), сообщает ТАСС.

Около 13% россиян согласились бы работать на таких условиях меньше чем за 50 тысяч рублей, большинство считает оптимальной сумму в 50-70 тысяч рублей.

Также сотрудников предупредили, с какой проблемой они могут столкнуться по возвращении с дистанционного режима. По мнению экспертов, руководители могут придираться и конфликтовать из-за нарушения докризисного порядка работы.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Почти 20% россиян готовы покинуть родной город и работать на удаленке
опрос переезд удаленка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru