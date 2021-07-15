Почти 20% россиян готовы покинуть родной город и работать на удаленке

Москва, 15 июля. 19% россиян хотели бы уехать в другой регион при условии дистанционной работы, причем больше всего респонденты хотели бы переехать в Калининград, Санкт-Петербург и Сочи.

Так, 81% опрошенных не стали бы покидать место жительства даже при таком привлекательном варианте работы, как удаленка, причем больше всего привязаны к родному городу жители Калининграда (98%), Сочи (96%) и Ростова-на-Дону (92%). Наименее держатся за свой город жители Владивостока (58%), Екатеринбурга (39%) и Красноярска (25%), сообщает ТАСС.

Около 13% россиян согласились бы работать на таких условиях меньше чем за 50 тысяч рублей, большинство считает оптимальной сумму в 50-70 тысяч рублей.

Также сотрудников предупредили, с какой проблемой они могут столкнуться по возвращении с дистанционного режима. По мнению экспертов, руководители могут придираться и конфликтовать из-за нарушения докризисного порядка работы.