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Число самозанятых в Ростовской области достигло 67 тысяч
Общество
Число самозанятых в Ростовской области достигло 67 тысяч
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Ростов-на-Дону, 15 июля. В Ростовской области растет число самозанятых, что положительно влияет на развития малого и среднего бизнеса в регионе. Такую статистку приводят в донском законодательном собрании. 

В частности заместитель министра экономического развития области Сергей Кононенко связывает успехи малого и среднего бизнеса с ростом самозанятых граждан, которые уже составляют 10% из общего числа региональных бизнесменов. 

По его словам, по количеству самозанятых Ростовская область заняла лидирующие позиции в стране и сегодня количество таких граждан перевалило рубеж в 67 тысяч человек. 

Чиновники уверены, что такой интерес к самозанятости вызван небольшими налогами и способностью работать в белую.

Донские парламентарии отмечают, что, несмотря на коронавирусные ограничения, в настоящее время наблюдаются темпы роста во многих отраслях бизнеса. Доля промышленности в сфере малого предпринимательства сегодня уже возросла на 5,5%, а сектор общественного питания, который больше всего страдает от коронавирусных ограничений, сумел адаптироваться и нарастить объемы за счет услуг по доставке.

Ранее ФАН сообщал, что федеральная налоговая служба России зарегистрировала 2,5 млн самозанятых. Соответствующая категория граждан получила более 463 млрд рублей доходов.

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бизнес самозанятые ростов на дону
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