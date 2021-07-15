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День защитника переименовали на Украине ради гендерного равенства населения
Общество
День защитника переименовали на Украине ради гендерного равенства населения
mil.gov.ua  /  пресс-служба Минобороны Украины

Киев, 15 июля. День защитника Украины переименовали в День защитника и защитниц из-за службы женщин в армии.

Решение поддержали 317 депутатов Верховный рады. Такая инициатива стала актуальной из-за заметного прибавления женщин-военнослужащих в рядах украинской армии: к 2021 году их число достигло 31 тыс. человек, в то время как в 2008 году оно составило 1,8 тыс. человек, передает Страна.ua.

Недавно бывший украинский генерал рассказал, каким образом НАТО может помочь вернуть Украине Крым. В этой задаче украинцам не помогут саммиты и обсуждения, а только лишь военное вмешательство, подчеркнул он.

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