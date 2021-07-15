Финансист Бабин назвал самую выгодную валюту для сбережений в ближайший год

Москва, 15 июля. Доллар может оказаться самой лучшей валютой для сбережений на ближайшие 6-12 месяцев. Об этом рассказал специалист по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

По его словам, сохраняющаяся продолжительное время высокая инфляция в США способна привести к ослаблению большинства валют развивающихся рынков по отношению к доллару. В этом списке находится и рубль. Поэтому самой выгодной для сбережения валютой является доллар, рассказал Бабин в интервью РИА Новости.

«Пока рубль выглядит относительно сильно благодаря высоким ценам на нефть и другие сырьевые товары. В то же время остальные валюты на данных по инфляции в США снизились к доллару», — отметил специалист.

Аналитик ФГ «ФИНАМ» Юлия Афанасьева ранее назвала сумму для начальных этапов работы на бирже. По ее словам, инвестировать можно даже с 1000 рублей.