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Режим ЧС ввели в районе Карелии из-за угрозы перехода лесного пожара на поселок
Происшествия
Режим ЧС ввели в районе Карелии из-за угрозы перехода лесного пожара на поселок
flickr.com  /  @bertknot

Петрозаводск, 15 июля. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Суоярвском районе Карелии в связи с лесным пожаром вблизи поселка Найстенъярви, где проживают около тысячи человек.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Карелии, режим ЧС начал действовать в 02:00 по московскому времени 15 июля. Его ввели из-за угрозы перехода природного пожара на поселок.

«В результате действующего природного пожара возникла угроза южной части населенного пункта Найстеньярви», — говорится в сообщении ведомства.

В Суоярвском районе действовал режим ЧС из-за крупных лесных пожаров, после тушения и снижения класса пожарной опасности его отменили 13 июля.

По последним данным МЧС, 11 регионов России на прошлой неделе боролись с природными пожарами, а некоторым субъектам только предстоит вступить в эту борьбу. ФАН выяснил, какова причина возгораний и как скоро восстановится лес.

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